Camera Commercio Alto Piemonte nel progetto Laghi del Nord

(ANSA) - VERCELLI, 24 MAR - Presentare i laghi del nord Italia come destinazione turistica unitaria, in grado di competere con i grandi protagonisti del mercato globale: è l'obiettivo del progetto ideato dalla Camera di Commercio di Brescia e sostenuto da diversi enti camerali, tra cui quelli di Bergamo, Como-Lecco, Varese e Verona e Trentino Marketing, e Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, che comprende le province di Vercelli, Biella, Novara e Vco.



L'iniziativa, organizzata da Visit Brescia in collaborazione con Gestione Navigazione Laghi Italia, rinnova il format della Borsa Internazionale dei Laghi d'Italia, il maggiore evento dedicato al turismo lacustre, la cui 21° edizione è in programma fino al 27 marzo. Tra le attività di promozione previste c'è un workshop tra 130 rappresentanti di Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino, di cui una quindicina dell'Alto Piemonte, e 80 provenienti da 26 Paesi esteri, in corso di svolgimento a Desenzano del Garda. Previsti poi tour nei luoghi da promuovere, compresi i laghi Maggiore e d'Orta, Novara e le colline novaresi. "I due laghi sono mete di spicco - commenta il presidente di Monte Rosa Laghi, Fabio Ravanelli -. Unire le forze e ampliare il raggio d'azione è una via vincente per valorizzare l'attrattività turistica del segmento Laghi, e renderla una meta internazionale". (ANSA).