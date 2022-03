Ambiente: in arrivo in E-R 3,4 mln per tutela boschi

(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAR - In arrivo in Emilia-Romagna nuove risorse per realizzare interventi di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio boschivo e forestale della regione.



In tutto - spiega la Regione - oltre 3,4 milioni di euro, provenienti dal Fondo che il Governo ha istituito nel 2021 per finanziare la Strategia forestale nazionale, e assegnati all'Emilia-Romagna che potrà utilizzarli per riqualificare il settore forestale.



"Con queste nuove risorse - commenta l'assessora regionale alla Montagna, parchi e forestazione, Barbara Lori - potremo realizzare buona parte degli interventi necessari a preservare la nostra riserva di biodiversità, boschi e foreste, che svolgono una funzione fondamentale nel contrastare gli effetti del cambiamento climatico e nel prevenire il dissesto idrogeologico". "Ma il patrimonio boschivo e forestale dell'Emilia-Romagna - prosegue l'assessora - che rappresenta circa il 30% dell'intero territorio regionale, concentrato soprattutto in Appennino, è anche una ricchezza che concorre in modo significativo al miglioramento della qualità dell'aria e alla crescita di opportunità di lavoro anche nelle aree più periferiche".



Con la firma e pubblicazione del decreto dei ministri delle Politiche agricole alimentari e forestali e dell'Economia e delle finanze, avvenute ieri, la Regione Emilia-Romagna potrà iniziare a realizzare gli interventi che riterrà maggiormente necessari e prioritari, individuandoli tra le sette azioni della Strategia forestale.