Sostenibilità: insieme ricercatori italiani e statunitensi

(ANSA) - TRIESTE, 18 MAR - Un progetto di ecologia umana e sostenibilità che coinvolge le istituzioni scientifiche triestine e promuove lo scambio scientifico e culturale USA-Italia. E' la collaborazione tra Fondazione Internazionale Trieste e Dipartimento di Stato americano (che la supporterà), presentata oggi in Regione Fvg, dal titolo "Researching Sustainability, Supporting Sustainability".



Il finanziamento favorirà lo scambio scientifico e culturale tra Usa e Italia, coinvolgendo ICTP, Centro Internazionale Fisica Teorica "Abdus Salam" e SISSA Scuola Internazionale di Studi Avanzati e il Santa Fe Institute (New Mexico).



Secondo il Console Generale Usa a Milano Robert Needham "siamo entrati in un decennio decisivo, è imperativo agire sulle questioni della sostenibilità, che comprendono il cambiamento climatico. Il Presidente Biden ha posto tali questioni al centro della sua politica estera". Il supporto dato si auspica contribuisca a migliorare la conoscenza dell' ecologia umana e della sostenibilità, portando tutti "a creare un futuro più sostenibile".



Stefano Fantoni, presidente FIT ha anticipato che la collaborazione con il Santa Fe institute, si concretizzerà anche in un convegno sulla Quantitative Human Ecology, a luglio nell'ambito del "Trieste Laboratory for Quantitative Sustainability".



Il finanziamento statunitense potrebbe fare da volano per la ricerca italiana: secondo il Direttore ICTP Atish Dabholkar, il workshop su Quantitative Human Ecology potrebbe "attrarre i migliori accademici nel campo" e sarà comunque la base per creare network più solidi, in particolare con il Santa Fe Institute.



Anche il mondo dell'industria è attirato dall'iniziativa: il Presidente di illycaffè e della Regenerative Society Foundation, Andrea Illy, è convinto che "la complessità della transizione ecologica necessita di conoscenze interdisciplinari, da trasferire urgentemente al mondo produttivo". (ANSA).