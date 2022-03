Sostenibilità: A.Illy, è requisito chiesto da clientela

(ANSA) - TRIESTE, 15 MAR - "La clientela non chiede qualità, chiede sostenibilità". Anche per questo dunque, "siamo felici di essere tra le aziende più etiche al mondo. Un traguardo ma anche uno stimolo per continuare a migliorare". Lo ha detto Andrea Illy, presidente di illycaffè all'ANSA commentando il riconoscimento ottenuto da World's Most Ethical Companies.



L'azienda affianca questo alla certificazione B-corp, rilasciata ad aziende che si sono distinte nell'impegno alla sostenibilità sociale e ambientale.



Andrea Illy ha sottolineato che quello della sostenibilità è "un ambito che sta letteralmente deflagrando a livello mondiale" mettendo nello stesso tempo in guardia dal fenomeno del greenwashing, cioè quelle aziende che si presentano come ecosostenibili celando un impatto ambientale negativo.



Per l'imprenditore "oggi c'è ancora un enorme gap cognitivo: da una recente indagine è emerso che il 90 per cento delle persone crede che la sostenibilità sia una cosa soltanto per l'ambiente, legata alle energie rinnovabili". Dunque, "non si può più parlare solo di transizione energetica ma di transizione ecologica, che implica un cambiamento del paradigma industriale", prima che vengano meno le condizioni per la vita sul pianeta. Secondo Illy la sostenibilità non è più solo una forma di sensibilità perché "tra due aziende che hanno stesso business e stessa marginalità, quella sostenibile rispetto a quella non sostenibile, crea molto più valore economico".



(ANSA).