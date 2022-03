Mite, 3 milioni al parco dell'Alta Murgia per 6 progetti

(ANSA) - BARI, 11 MAR - Con un investimento di oltre 3 milioni di euro il ministero della Transizione ecologica ha approvato i sei progetti del Parco dell'Alta Murgia presentati nell'ambito di Parchi per il clima 2021, il programma di misure per l'efficientamento energetico, la mobilità sostenibile, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. In particolare, saranno oggetto di interventi il bosco di Monte Cucco (Grumo Appula), il bosco Ovile del castello Povera Vita (Gravina in Puglia), bosco Cecibizzo (Corato), i centri visita Torre dei Guardiani (Ruvo di Puglia) e masseria Galietti (Santeramo in Colle) e la stazione carabinieri Parco di Andria.



"Le misure di Parchi per il clima - dichiara Francesco Tarantini, presidente del Parco Alta Murgia - consentiranno di mettere al sicuro dal rischio incendi diverse aree boschive, riqualificandole e attenuando l'impatto dei cambiamenti climatici. Inoltre, per razionalizzare il consumo di risorse e aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili, ben tre strutture vedranno interventi di efficienza energetica, tra queste i centri visita strategici Torre dei Guardiani e Masseria Galietti".



Nell'ambito di Parchi per il clima l'ente ha inoltre avviato un bando per l'installazione di impianti fotovoltaici nei comuni del Parco, per favorire la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili con un contributo del Mite di un milione di euro. A ciò si affiancano altri due progetti nell'ambito degli investimenti previsti dalle Zone economiche ambientali (Zea), per l'installazione di compostiere di comunità e il sistema a tariffazione puntuale con un contributo già ricevuto di oltre 300mila euro, incentivando i comuni a una gestione sostenibile dei rifiuti. (ANSA).