Clima: Onu, rafforzare difesa natura per un futuro vivibile

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - La natura ha un "potenziale non solo per ridurre i rischi climatici, ma anche per migliorare la vita delle persone": ecosistemi "sani sono più resistenti ai cambiamenti climatici e forniscono servizi vitali come cibo e acqua pulita". Lo spiega il copresidente del gruppo di lavoro II dell'Ipcc (il panel intergovernativo di esperti in cambiamenti climatici) Hans-Otto Pörtner in occasione della pubblicazione "Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability", seconda parte del Sesto rapporto di valutazione che sarà completato con una terza parte entro fine anno.



"Ripristinando gli ecosistemi degradati e conservando in modo efficace ed equo dal 30 al 50% del terreno, dell'acqua dolce e degli habitat oceanici della Terra, la società può beneficiare della capacità della natura di assorbire e immagazzinare carbonio e possiamo accelerare il progresso verso lo sviluppo sostenibile, ma è essenziale un supporto adeguato finanziario e politico", spiega Pörtner.



Gli scienziati sottolineano che "il cambiamento climatico interagisce con le tendenze globali come l'uso insostenibile delle risorse naturali, la crescente urbanizzazione, le disuguaglianze sociali, le perdite e i danni causati da eventi estremi e una pandemia, mettendo a repentaglio lo sviluppo futuro". Queste sfide coinvolgono tutti, osserva la copresidente del gruppo di lavoro II dell'Ipcc, Debra Roberts sottolineando che "governi, settore privato, società civile devono lavorare insieme per dare priorità alla riduzione del rischio, così come all'equità e alla giustizia, nel processo decisionale e negli investimenti". In questo modo, "si possono conciliare interessi, valori e visioni del mondo differenti. Riunendo il know-how scientifico e tecnologico e il sapere indigeno e locale, le soluzioni saranno più efficaci". (ANSA).