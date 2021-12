Dissesto: 1 miliardo danni all'anno, 300 milioni interventi

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Negli ultimi 20 anni, i danni per gli eventi idrogeologici, stimati in oltre un miliardo di euro l'anno, sono stati di gran lunga superiori agli investimenti per interventi di mitigazione del rischio frane e alluvioni, pari in media a circa 300 milioni. Solo negli ultimi tre anni gli investimenti hanno raggiunto il miliardo l'anno: ancora poco, tenuto conto che il fabbisogno per il territorio italiano è di 26 miliardi. Lo rivela il rapporto dell'Ispra "Dove va l'ambiente italiano?" presentato oggi alla Camera Nonostante una leggera flessione a partire dal 2012, il consumo di suolo è ancora forte in Italia: 60 chilometri quadri l'anno. Anche il dato accumulato è pesante: il 7,11 della superficie nazionale, contro il 4,2% della media europea.



L'obiettivo europeo di azzeramento entro il 2050 appare difficile, anche perché le altre transizioni richiederanno nuove infrastrutture: dai nuovi campi fotovoltaici per la transizione energetica ai nuovi impianti per il recupero e il riciclo dei materiali per la transizione all'economia circolare. (ANSA).