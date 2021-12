Fao, sos terreni e acqua a rischio +50% cibo entro 2050

Il peggioramento dello stato del suolo e delle risorse idriche mette a serio rischio la possibilità di nutrire la popolazione mondiale che dovrebbe sfiorare i dieci miliardi entro il 2050. L'aumento del 50% di cibo necessario, infatti, potrebbe tradursi in un incremento dei prelievi di acqua per l'agricoltura fino al 35%, causando disastri ambientali, competizione per le risorse, alimentando nuove sfide e conflitti sociali. A dirlo è il nuovo rapporto della Fao "Lo stato della terra e delle risorse idriche nel mondo per Agroalimentare - Sistemi al punto di rottura (SOlaw 2021)" presentato oggi. "Gli attuali modelli di agricoltura non si stanno dimostrando sostenibili", commenta il direttore generale QU Do, "eppure, l'agricoltura può svolgere un ruolo importante nell'alleviare queste pressioni e contribuendo positivamente agli obiettivi climatici e di sviluppo. Le soluzioni sono nelle nostre mani, dobbiamo essere creativi e innovativi".

Tra le principali sfide il rapporto mette in evidenza il degrado del suolo indotto dall'uomo che colpisce il 34% dei terreni agricoli, pari a 1.660 milioni di ettari; visto che oltre il 95% del cibo è prodotto su suolo c'è poco spazio per ampliare le aree produttive E poi ancora le aree urbane occupano meno dello 0,5% della superficie terrestre della Terra, ma la loro rapida crescita ha avuto un impatto significativo sulle risorse terrestri e idriche, inquinando e invadendo terreni agricoli cruciali per la produttività e la sicurezza alimentare.

E se il consumo di suolo pro capite è diminuito del 20% tra il 2000 e il 2017, la scarsità d'acqua mette a rischio la sicurezza alimentare globale e lo sviluppo sostenibile, minacciando 3,2 miliardi di persone che vivono nelle aree agricole.