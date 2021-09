Incendi: Ilaria Fontana, decreto approvato rafforza la lotta

La Sottosegretaria al Mite Ilaria Fontana (M5S) plaude per l'approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto legge relativo agli incendi, con l'obiettivo di adottare misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.



Nello specifico, si prevede l'utilizzo di nuove tecnologie, anche satellitari, idonee all'integrazione dei sistemi previsionali, nonché di sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell'ambiente, che possono essere utilmente impiegati per il miglioramento degli strumenti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.



Previsto un rafforzamento urgente della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi, un Piano Nazionale triennale, nonche acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi.



Importante il rafforzamento alle Misure e dei dispositivi sanzionatori - modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353.



Questo provvedimento segue quello già emanato dal Governo il 26 agosto, che dichiara lo stato di emergenza nelle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a causa dell'elevato numero di incendi scoppiati in questi territori.