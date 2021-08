Con pneumatici riciclati fatta area sportiva a Festambiente

(ANSA) - RISPESCIA (GROSSETO), 17 AGO - La gomma riciclata è protagonista a Festambiente, il festival organizzato da Legambiente a Rispescia (Grosseto), dal 18 al 22 agosto. Con Ecopneus, principale operatore della raccolta e del recupero dei pneumatici fuori uso in Italia, è stata realizzata, spiega un comunicato stampa, una città della gomma riciclata con tante soluzioni per il divertimento: campi da calcio e da basket, l'area minigolf, il parco giochi inclusivo 'TuttinGioco', la riqualificazione acustica dell'auditorium, piste ciclabili, arredi urbani e aree relax.



Il 18 agosto, inoltre, il direttore generale Ecopneus Federico Dossena sarà tra i protagonisti del dibattito 'Crisi climatica e transizione ecologica: una strategia condivisa per la rievoluzione del sistema Italia', coordinato da Enrico Fontana di Legambiente e a cui interverranno il presidente nazionale Legambiente Stefano Ciafani, il ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili Enrico Giovannini, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e Alessandro Bratti direttore generale Ispra. "Siamo davvero orgogliosi di poter mostrare a Festambiente i benefici concreti legati alla corretta gestione dei pneumatici fuori uso - ha dichiarato Federico Dossena, direttore generale di Ecopneus - quest'anno celebriamo i dieci anni di attività, ancora più consapevoli dell'importanza che riveste la corretta gestione dei pneumatici fuori uso per lo sviluppo sostenibile del Paese e per la tutela dell'ambiente. Un impegno e una visione che già da tempo abbiamo deciso di portare nella cornice di Festambiente per offrire una concreta esperienza di economia circolare grazie alle tante installazioni in gomma riciclata che abbiamo realizzato negli anni". (ANSA).