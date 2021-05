Oggi è la Giornata europea della Rete Natura 2000

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Ricorre oggi, 21 maggio, la Giornata Europea della Rete Natura 2000, la rete di aree protette della Ue per la conservazione di specie e habitat. I siti di Natura 2000 sono istitutiti sulla base delle Direttive Habitat e Uccelli e sono scelti dagli stati membri dell'Unione. Possono essere di due tipi: le zone di protezione speciale (ZPS) e le zone speciali di conservazione (ZSC).



La Giornata consente di fare il punto sui progetti realizzati nei siti di Natura 2000, nell'ambito del progetto Life. Questo è un programma della Commissione europea che finanzia, da oltre un ventennio, misure di conservazione di specie protette dalle Direttive europee e di habitat terrestri, marini o d'acqua dolce.



Fra i progetti Life in Italia, ci sono la salvaguardia e valorizzazione di specie vegetali di interesse comunitario nei Parchi naturali appenninici d'Abruzzo, la conservazione delle popolazioni di Falco Grillaio del Mediterraneo centro-orientale, la conservazione di anfibi e farfalle di aree umide e loro habitat nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, il miglioramento dello stato di conservazione di piccole popolazioni a rischio di orchidee spontanee in habitat selezionati nell'Italia Nord occidentale. (ANSA).