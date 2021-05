Overshoot day per Italia, finite le risorse naturali per il 2021

Per quest'anno l'Italia ha già esaurito le risorse naturali a disposizione e per il resto del 2021 va in debito con la Terra. Il Global footprint network, che calcola l'impronta ecologica di ciascun Paese e quello globale - che nel 2020 è caduto il 22 agosto - indica che l'"overshoot" day per il nostro Paese è oggi. Secondo il Global Footprint Network, l'Italia avrebbe bisogno delle risorse di 2,7 Terre per arrivare alla fine dell'anno.



L'anno scorso l'Italia ha avuto l'overshoot day il 14 maggio e due anni fa il 15.