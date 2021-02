Accordo Bicocca-Maldive per tutela scogliere coralline

Milano e le Maldive insieme per la tutela e la salvaguardia delle scogliere coralline. L'Università Bicocca di Milano e il governo della Repubblica delle Maldive hanno siglato un accordo che darà il via al progetto per lo sviluppo di linee di ricerca collaborative per la tutela di questo ecosistema.



Le scogliere coralline sono infatti tra gli ecosistemi più complessi e ricchi di biodiversità ma sono minacciate da una gestione non sostenibile dell'ambiente e delle sue risorse. La partnership stipulata prevede l'avvio di un vero e proprio censimento di tutte le tecniche utilizzate per il restauro delle scogliere coralline (coral reef restoration), con l'obiettivo di individuare quelle più efficaci per garantire la sopravvivenza di questi delicati organismi presenti alle Maldive e di mettere a punto le linee guida nazionali per la loro applicazione e il loro monitoraggio.



"L'accordo firmato oggi con il governo della Maldive rappresenta un ulteriore tassello della collaborazione che da oltre 11 anni va avanti con gli obiettivi di proteggere la scogliera corallina e di ridurre l'inquinamento nei mari", ha sottolineato la rettrice dell'Ateneo, Giovanna Iannantuoni.



L'accordo siglato prevede il coinvolgimento del dipartimento di Scienze dei materiali dell'Ateneo per l'ottimizzazione e le sperimentazioni di nuovi biopolimeri in ambito marino; del dipartimento di Biotecnologie e bioscienze per l'analisi dei patterns fisiologici in animali marini stressati e del dipartimento di Scienze umane per la formazione "R. Massa" per gli aspetti di "citizen science" per aumentare la sensibilità sulla qualità ambientale e sull'importanza degli oceani. (ANSA).