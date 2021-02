Clima Comune, i sindaci d'Italia contro il global warming

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Un viaggio virtuale per l'Italia con i Sindaci che, da Nord a Sud, racconteranno le migliori pratiche del proprio comune nella difesa dell'ambiente. E' "Clima Comune", l'evento online che si terrà il 10 febbraio alle ore 11.30 organizzato da Eumans, movimento paneuropeo di cittadini per lo sviluppo sostenibile, e la sua attuale campagna StopGlobalWarming.eu, l'iniziativa dei cittadini europei per proporre alla Commissione Europea una tassa sulle emissioni di gas serra C02.



Da Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo e Leoluca Orlando, Sindaco Palermo e Dario Nardella - Sindaco Firenze e Presidente Eurocities, Matteo Ricci - Sindaco di Pesaro e Presidente ALI (Autonomie Locali Italiane) e tanti altri, sono oltre 20 i primi cittadini che saranno presenti all'evento, tra gli oltre 30 che hanno formalmente aderito alla campagna StopGlobalWarming.eu. A sostenere la campagna ci sono anche i Sindaci di altre città europee come Monaco, Francoforte, Dublino, Dortmund e tante altre. La scadenza per raggiungere il milione di firme è il 22 Aprile 2021, Giornata Mondiale della Terra.



"Proprio come nella lotta alla pandemia, anche per fermare i cambiamenti climatici sono necessari sia interventi globali sia azioni concrete sul territorio - dichiara Marco Cappato, attivista di Stopglobalwarming.eu - Le Sindache e i Sindaci sono oggi i protagonisti indispensabili per intervenire con efficacia contro il riscaldamento globale attraverso misure concrete sulla mobilità, il consumo di suolo e i rifiuti, e anche per dare una spinta a partiti nazionali spesso distratti e incapaci di agire". (ANSA).