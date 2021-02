Scoperti asili nido oceani, sono appena sotto la superficie

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Scoperti gli asili nido degli oceani: si tratta di un vero e proprio mondo nascosto fatto di autostrade d'acqua che si trovano appena sotto la superficie e nel quale oltre cento specie depongono le uova e fanno crescere i nuovi nati, al riparo dai predatori. La scoperta è pubblicata sulla rivista Scientific Reports dal Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration), l'agenzia federale statunitense che si occupa di oceanografia, meteorologia e climatologia.



Coordinato da Jonathan Whitney, la ricerca è stata condotta in collaborazione con le università americane delle Hawaii e dello Stato dell'Arizona.



Lo studio si basa sui dati, raccolti anche con l'aiuto dei satelliti, relativi alla presenza di larve e plancton nei tratti di mare intorno alle isole Hawaii. Secondo gli autori dello studio, questi asili nido a pelo d'acqua rappresentano vere e proprie autostrade che permettono a oltre cento specie di trovare riparo e, di muoversi rapidamente sfruttando le correnti superficiali e di trovare più facilmente cibo. "Siamo rimasti sorpresi nell'osservare così tante specie di larve concentrate nelle acque superficiali, che formano un ponte tra le barriere coralline e gli ecosistemi pelagici", ha osservato Whitney. "Lo studio - conclude - dimostra come gli animali dipendano da questi habitat, essenziali per la loro sopravvivenza". (ANSA).