Video di Greenpeace, come il 2020 ci ha cambiati

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - In un video della durata di un minuto, in cui scorrono le immagini dell'anno che ci lasciamo alle spalle, Greenpeace mostra come gli eventi del 2020 hanno cambiato il nostro mondo e il modo in cui lo difendiamo.



"Qual è la lezione? - si domanda la ong -. Anche se il 2020 ha portato difficoltà e perdite, abbiamo capito chi siamo veramente. Dal più piccolo al più grande di noi siamo tutti connessi. Nel 2021 prendiamoci cura di ciò che conta veramente.



Della nostra casa e di chi abbiamo accanto. Come diceva Gandhi, 'il nostro prossimo è tutto ciò che vive'". (ANSA).