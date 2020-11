Ricercatore Unicam in team scoperta nuova pianta in India

(ANSA) - CAMERINO, 18 NOV - Un ricercatore dell'Università di Camerino, Fabio Conti, assieme ai colleghi Sushant More del Sathaye College di Mumbai e Harshal Bhosale della Bombay Natural History Society, ha recentemente scoperto una nuova specie di pianta nella catena montuosa dei Ghati nord-occidentali in India. Si tratta della Echinops sahyadricus ed è stata rinvenuta nel corso di un'indagine sul campo svolta nell'ambito del progetto "Valutazione della biodiversità endemica degli altipiani elevati dei Ghati occidentali settentrionali" ed il lavoro di ricerca è stato pubblicato sulla rivista internazionale "Nordic Journal of Botany".



Il team ha condotto diverse spedizioni negli stati indiani del Gujarat, Maharashtra e Karnataka, e nel mese di agosto del 2019 si è imbattuto in questa specie, che dopo un attento esame si è rivelato essere "nuova ed endemica dei Ghati nord-occidentali. La popolazione di Echinops sahyadricus è distribuita nel territorio che si estende da Salher a nord proseguendo verso sud fino a Kolhapur. È endemica dello stato del Maharashtra e cresce sui pendii delle montagne aperte". "La pianta al momento non sarebbe a rischio anche se - spiega Unicam - alcuni progetti di sviluppo quali l'ampliamento della rete stradale ed alcune attività di manutenzione intorno ai forti indiani presso i quali vive, potrebbero influenzare negativamente la specie". (ANSA).