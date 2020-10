Ambiente:piantati 33 nuovi alberi in pineta di Fregene

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Alla pineta monumentale di Fregene in corso la piantumazione di 20 pini e 13 lecci. L'intervento fa parte del progetto legato alla messa in sicurezza della Pineta, che ha previsto l'abbattimento e la rimozione delle vecchie alberature ed ora la piantumazione di quelle nuove. La pineta, simbolo della località balneare e luogo caro a Federico Fellini che vi ambientò scene di alcuni suoi film, attende da tempo una definitiva riqualificazione, con un piano organico, dopo una fase caratterizzata dalla caduta o all'abbattimento di non pochi pini poiché malati. Sopralluogo alla presenza del sindaco di Fiumicino Esterino Montino, del vicesindaco Di Genesio Pagliuca, dell'assessore all'Ambiente Roberto Cini e di consiglieri comunali per verificare lo stato del luogo in vista dei prossimi lavori. (ANSA).