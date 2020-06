Laguna di Orbetello, la gestione affidata ai pescatori

(ANSA) - FIRENZE, 25 GIU - Approvato dalla Regione Toscana il decreto di aggiudicazione per la gestione del sistema integrato della laguna di Orbetello. La gara, per "il servizio di raccolta di biomasse algali e risospensione dei sedimenti, gestione dei sistemi di ricircolo idraulico, comprese le manutenzioni di mezzi, impianti e attrezzature" nell'ambito della gestione ambientale della Laguna di Orbetello (Grosseto), si è conclusa con l'aggiudicazione a un raggruppamento di imprese formato da Orbetello Pesca Lagunare e Sertur. In attesa della stipulazione del contratto, l'incarico sarà avviato in via d'urgenza. (ANSA).