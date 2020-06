Alberi monumentali in uno scatto, parte concorso Mipaaf

Sono gli oltre 3200 alberi monumentali italiani i protagonisti del concorso fotografico 'Rimettiamoci in cammino' promosso dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, indetto in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente. "Il concorso - commenta la ministra Teresa Bellanova - vuole essere un invito alla scoperta e alla conoscenza di un patrimonio eccezionale che vogliamo anche in questo modo valorizzare, difendere e preservare.

Vogliamo sottolineare insieme alle immagini e alle parole che le accompagnano, come i Patriarchi verdi siano veri e propri punti di riferimento per le comunità territoriali". Sono quattro le regole per partecipare al concorso fotografico che scade il prossimo 15 ottobre: i soggetti dovranno essere solo gli alberi monumentali inscritti all'Elenco ufficiale disponibile sul sito del mipaaf; le foto dovranno mettere in risalto elementi di pregio e mostrare l'esemplare sia nel suo insieme che nei particolari; gli scatti, massimo tre, dovranno essere accompagnati da un breve testo che descriva la relazione che intercorre tra l'albero, il luogo e la comunità in cui è radicato, storie e leggende o, comunque, le particolarità che lo rendono unico. Le foto più belle saranno premiate diventando le immagini del calendario Alberi monumentali italiani 2021 e pubblicate sul sito del ministero.(ANSA).