Rete Natura 2000, Giornata delle aree protette Ue

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Celebrata ieri la Giornata europea di Rete Natura 2000, il principale strumento dell'Unione europea per la conservazione della biodiversità diffusa sul territorio.



La rete Natura 2000 comprende le Zone di Protezione Speciale (ZPS) per la tutela degli uccelli (previste nella Direttiva Uccelli), e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), poi designati come Zone Speciali di Conservazione (ZSC), per la conservazione degli habitat e le specie (previsti nella Direttiva Habitat). È formata da 630 ZPS e da 2.348 SIC/ZSC, e copre oltre il 20% del territorio nazionale e oltre il 10% dei mari italiani.



"In ambiente marino sono stati fatti i principali progressi nell'ultimo anno, con il raddoppio della superficie protetta", afferma il Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa.



Fra le integrazioni più significative, le grandi ZPS individuate in Sicilia (isole Pelagie) e Sardegna (Bocche di Bonifacio) e il SIC che copre circa metà delle acque territoriali in corrispondenza della Toscana. Altri SIC e ZPS sono in corso di designazione (in Friuli, Veneto, Emilia) mentre in Puglia, proprio in queste ore, è stato deliberato anche l'ampliamento a mare di due ZPS, alle Tremiti e al Litorale di Gallipoli e isola di Sant'Andrea.



Tutte le specie e gli habitat protetti dalla Rete Natura 2000 sono oggetto di monitoraggio. I risultati del 2019 hanno fornito un quadro articolato, che registra nel complesso una situazione migliore rispetto al periodo precedente.



"In quest'ultimo anno è stato fatto un grande sforzo per completare la designazione dei SIC in ZSC e chiudere il contenzioso comunitario su questo aspetto - spiega il Ministro -. È un punto importante per rendere pienamente operativa Rete Natura 2000. Basti pensare che rimane solo meno di un 3% di aree da designare su un totale di 2.342 SIC individuati ai sensi della Direttiva Habitat". (ANSA).