L'intelligenza artificiale per monitorare barriera corallina

(VASP) di Accenture Applied Intelligence per rilevare e fotografare i pesci al loro passaggio. Questo strumento impiega l'intelligenza artificiale per contare e classificare le specie marine. Questi dati vengono quindi inviati in superficie per essere analizzati. Secondo Rose Schooler, Corporate Vice President del Sales and Marketing Group di Intel, "Project: CORaiL è uno straordinario esempio di come soluzioni di intelligenza artificiale possano essere utilizzate per assistere i ricercatori nel monitoraggio e ripristino della barriera corallina". (ANSA).