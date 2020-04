Alone intorno al Sole, è fenomeno ottico

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 16 APR - E' un sole particolare quello che oggi hanno potuto ammirare i residenti della Versilia, in Toscana, circondato da un disco grigio con venature rosse e blu agli estremi. Lo spettacolo, visibile anche da altre zone d'Italia, è detto 'alone solare' ed è frutto di un fenomeno ottico di rifrazione della luce: "Stanno passando nubi alte e sottili, detti cirri, che sono ben visibili dal satellite", spiega Matteo Rossi del Lamma. "Queste nubi - prosegue - al loro interno portano cristalli di ghiaccio, che se, come in questo caso, hanno forma esagonale subiscono una doppia rifrazione della luce, che entra e riesce da altra faccia esagono formando quest'alone".