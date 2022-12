Trasporti: Tram Bologna,al via cantieri nella primavera 2023

(ANSA) - BOLOGNA, 21 DIC - Partiranno nella primavera del 2023 i cantieri per la realizzazione della linea rossa del tram di Bologna. In in una nota, il Comune ha fatto il punto sull'iter dell'infrastruttura. La prima linea collegherà Borgo Panigale, capolinea ovest, alla Facoltà di Agraria al Caab, con un'ulteriore diramazione dalla Fiera al parcheggio Michelino, per un totale di 16,5 chilometri, una corsa prevista ogni 4/5 minuti e un tempo di percorrenza completa di 52 minuti. Dopo la consegna del progetto esecutivo avvenuta il 6 dicembre, si stanno svolgendo l'istruttoria tecnica e le verifiche.



Visto che sono intervenute alcune modifiche, i progettisti potranno affinare il documento, compreso il piano di cantierizzazione entro il 20 gennaio; poi il progetto esecutivo sarà presentato ai cittadini. Intanto, continuano le attività propedeutiche a Borgo Panigale: la bonifica da ordigni bellici, i sondaggi archeologici, altri rilievi. Sono anche in corso le procedure per gli espropri delle aree necessarie per eseguire i lavori.



Il Comune ribadisce che "si tratta, per la maggior parte, di espropri riguardanti piccole porzioni di aree già adibite ad uso pubblico (parti di carreggiata stradale, marciapiedi, altre aree ai lati della strada), ma catastalmente rimaste di proprietà privata, di asservimenti per l'affissione ad edifici di ganci di sostegno della linea di alimentazione della tranvia e di occupazione temporanee".



Mentre "gli espropri significativi di porzioni di aree private riguardano un numero limitatissimo di proprietà". Le comunicazioni agli interessati sono in corso queste settimane e "seguono comunque quelle già esperite verso le proprietà coinvolte nell'autunno 2020". Si sta lavorando anche alla procedura di gara per l'affidamento della direzione lavori dell'opera. I cantieri già nella primavera del 2023 riguarderanno diverse zone della città. (ANSA).