Parte Registro Velocipedi con tecnologia blockchain

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - È operativo il Registro Sperimentale Velocipedi, l'innovativo progetto ideato da Sara Assicurazioni che introduce la possibilità di attestare la titolarità di biciclette, ebike e monopattini elettrici tramite tecnologia blockchain. Accedendo alla propria Area Personale sul sito della compagnia, i clienti possono registrare il proprio velocipede gratuitamente. Basterà fornire le informazioni necessarie all'identificazione e alla attestazione della titolarità e del suo valore. Queste verranno memorizzate su registri distribuiti con tecnologia blockchain pubblica, generando un NFT (attestato digitale che identifica in modo univoco il mezzo).



La disponibilità di dati validati e storicizzati su questi veicoli - di cui la tecnologia blockchain garantisce resilienza e non modificabilità - permetterà infatti di ridurre il rischio di furti, truffe e acquisti incauti; rendere più efficienti i processi di verifica del valore, dell'esistenza e della titolarità del bene assicurato; agevolare e stimolare la possibilità di sottoscrivere soluzioni assicurative per la propria sicurezza e la protezione del mezzo. (ANSA).