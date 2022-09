Five entra in consorzio batterie intercambiabili motocicli

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Si unisce al Consorzio delle batterie intercambiabili di motocicli (Sbmc), come produttore di batterie, Five, la fabbrica italiana dei veicoli elettrici. Nato con l'obiettivo di rilocalizzare la produzione di biciclette e ciclomotori elettrici dalla Cina all'Italia, il gruppo possiede uno stabilimento che segue I principi della logica zero (Zero Energy Building).



"In 4 anni abbiamo prodotto più di 15mila batterie per le nostre bici elettriche - spiega il ceo di Five, Fabio Giatti - Abbiamo deciso di espandere la nostra attività come produttori di batterie per motocicli elettrici". Il consorzio è stato avviato dai leader mondiali dell'industria motociclistica e dei ciclomotori, al fine di accelerare la diffusione di tali veicoli elettrici. L'ambizione è quella di promuovere la standardizzazione a livello industriale delle batterie intercambiabili e dei sistemi di scambio batterie, oltre alle infrastrutture per l'uso comune di tali sistemi, garantendo che i motocicli e i ciclomotori possano continuare a giocare un ruolo chiave nella mobilità futura.



"Creare uno standard per le batterie - sottolinea Giatti - condiviso dalla maggior parte dei marchi di motocicli, è l'unico modo per far sì che i clienti si fidino di più dei motocicli elettrici ottenendo una maggiore sicurezza e garanzia di durata dei veicoli". (ANSA).