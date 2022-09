Ambiente, premio per andare al lavoro in bici o car pooling

(ANSA) - CASTELLO DI GODEGO (TREVISO), 01 SET - I lavoratori che si recheranno in azienda utilizzando la bicicletta o condividendo una stessa automobile potranno certificare le loro scelte "green" attraverso una apposita app e ottenere crediti da utilizzare per l'acquisto di buoni regalo.



E' l'iniziativa assunta dal gruppo Breton, di Castello di Godego (Treviso), specializzato nella progettazione e produzione di macchine e impianti industriali per la lavorazione di pietra naturale, ceramica e metalli.



Questo, viene spiegato dalla direzione delle risorse umane, "per promuovere sinergie tra persone e luoghi, riducendo il traffico e di conseguenza l'inquinamento e valorizzando al contempo anche i percorsi in bici e a piedi, considerando che la maggior parte dei collaboratori risiede in un raggio medio di 10-15 km".



A beneficiare del servizio finanziato da Breton saranno in particolare i circa 900 dipendenti operativi nel quartier generale di Castello di Godego e nella sede dell'azienda controllata Lapitec, di Vedelago (Treviso). Per ogni tratta casa-lavoro certificata in bici, a piedi, o in carpooling, per un massimo di due tratte al giorno, i dipendenti otterranno 50 centesimi tramite cashback. (ANSA).