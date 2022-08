E.ON, altri 2.000 punti ricarica e-car entro 2024 in Europa

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - E.ON e alpitronic sostengono la mobilità elettrica prevedendo 2.000 stazioni in più e nuove soluzioni di ricarica ultraveloce entro il 2024 per autovetture e veicoli commerciali pesanti in Europa. La partnership punta a fornire una potenza fino a 400 kW per soluzioni di ricarica destinate ai clienti commerciali e alle aree pubbliche. Lo rende noto un comunicato precisando che è stato avviato il progetto per la ricarica in megawatt per i camion elettrici: i primi siti pilota saranno realizzati entro il 2024.



Per installare 2.000 di queste stazioni di ricarica entro la fine del 2024, l'azienda energetica si è associata al produttore leader di stazioni di ricarica alpitronic.



Patrick Lammers, E.ON Management Board Member, responsabile del Business Customer Solutions commenta: "L'elettromobilità è un fattore chiave per far progredire la transizione energetica e ridurre le emissioni di CO2. Per garantire che un numero ancora maggiore di persone passi alla guida elettrica in futuro, le soluzioni di ricarica devono funzionare nel modo più rapido e comodo possibile. In E.ON siamo quindi determinati a supportare l'espansione dell'infrastruttura in tutta Europa e a promuovere tecnologie nuove e innovative per la ricarica intelligente".



Philipp Senoner, Ceo e co-fondatore di alpitronic rileva che "il costante scambio con i nostri partner lungo la catena del valore dell'infrastruttura di ricarica è essenziale per offrire soluzioni orientate al cliente", "aumentando l'accettazione della mobilità elettrica".



Entro il 2030, si legge nella nota, si prevede che in Germania saranno immatricolati almeno 15 milioni di veicoli elettrici. Il conseguente aumento della domanda di energia richiede l'espansione e la gestione efficiente dell'infrastruttura di ricarica. Le 2.000 nuove stazioni di ricarica rapida andranno a integrare la rete di ricarica esistente di E.ON e dei propri clienti business. I clienti di E.ON Drive possono già ricaricare le loro auto elettriche presso i circa 160.000 punti di ricarica pubblici in Germania e in altri Paesi europei. Entro il 2026, E.ON prevede di installare un totale di circa 5.000 nuovi punti di ricarica rapida. (ANSA).