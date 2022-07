Mims: 96 milioni per autobus green, via a piste ciclabili

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Ulteriori risorse, pari a 96 milioni di euro, per favorire l'acquisto di autobus ecologici per il trasporto pubblico locale, passo avanti per l'utilizzo dei 150 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) finalizzati al potenziamento delle piste ciclabili urbane. Questi i principali provvedimenti che hanno ricevuto l'intesa della Conferenza Unificata, che si è riunita oggi. Via libera anche alle Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità, attese dagli operatori del settore e dagli enti locali. (ANSA).