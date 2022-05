Bici: Immobiliare.it, Milano la città dove si pedala di più

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Milano è la città in cui gli italiani pedalano di più. Almeno questa è l'evidenza raccolta da Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia. In occasione della Giornata mondiale della bicicletta, che si tiene venerdì 3 giugno, ha indagato quali fossero i capoluoghi in cui gli utenti utilizzavano maggiormente il servizio del portale che permette di cercare casa a 10, 20, 30 o 45 minuti in auto, in bici o a piedi da un punto selezionato (in genere l'area in cui si desidera abitare o il luogo di lavoro).



Il 23% di tutte le ricerche di questa tipologia si concentra nel capoluogo meneghino, dove negli ultimi anni sono stati fatti molti e importanti interventi per rendere ciclabile il territorio cittadino. Al secondo posto, con uno stacco di ben 15 punti percentuali, si trova Roma, e al terzo Torino, al 4% delle ricerche effettuate da utenti attivi sul portale.



In quarta posizione (3%) spunta la città di Como. Con uno stacco minimo segue Bologna, una delle principali città universitarie della penisola, dove è prassi comune che gli studenti si muovano da una lezione all'altra in bici. Attorno all'1,7%, poi, si collocano Firenze, Trieste e Padova, nuovamente città meta di universitari. Nelle prime 10 posizioni non è presente alcuna città del Sud Italia. (ANSA).