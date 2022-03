Mobilità: Pin Bike sbarca in Europa

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Dal mese di giugno sbarcherà anche in tre città europee Pin Bike, il dispositivo che certifica i chilometri percorsi in ambito urbano, dando buoni spesa in base ai chilometri percorsi con mezzi ecologici in città. Il progetto si chiama Bicification, è finanziato da Eit Urban Mobility, e verrà installato sulle biciclette dei cittadini di Tallinn (Estonia), Istanbul (Turchia) e Braga (Portogallo).



I ciclisti che monteranno il sistema Pin Bike riceveranno un incentivo pari a 25 centesimi di euro al chilometro nelle tratte casa-scuola o casa-lavoro e 7 centesimi al chilometro nelle tratte effettuate nel tempo libero, all'interno del perimetro urbano. I crediti guadagnati, fino a 30 euro al mese a utente, verranno trasformati in codici/voucher da potere spendere in qualsiasi negozio della città.



Dalla sua nascita nel 2018, sono state 16 le città che in Italia hanno già adottato Pin Bike, per un totale di 1.640.362 chilometri pedalati, pari a 235mila chili di anidride carbonica risparmiati, e 150mila euro di premi erogati. (ANSA).