Stellantis: supporto a Banca Ifis nella mobilità sostenibile

(ANSA) - TORINO, 03 FEB - Stellantis sostiene Banca Ifis nel percorso di transizione verso una mobilità sostenibile. John Elkann, presidente di Stellantis, ha consegnato a Ernesto Fürstenberg Fassio, vice presidente del Gruppo Banca Ifis, la vettura che inaugura il rapporto di fornitura. Si tratta di un esemplare della nuova Jeep Compass 4xe, il suv Jeep made in Italy che adotta la tecnologia ibrida plug-in.



In accordo con la nuova policy del Gruppo Banca Ifis, che punta alla riduzione dell'inquinamento atmosferico generato dalle emissioni di CO2, a tendere la flotta Stellantis andrà a sostituire l'intero parco vetture del gruppo. Tutti i 14 brand della gruppo offriranno soluzioni totalmente elettrificate, ibride plug-in o mild hybrid.



"Banca Ifis è fortemente impegnata a contribuire, sia con la sua strategia aziendale sia attraverso specifici progetti, allo sviluppo di un futuro più sostenibile a livello sociale, economico e ambientale. Grazie a questa partnership, che rappresenta oggi la miglior soluzione alle nostre esigenze, possiamo accelerare il percorso di transizione sostenibile del nostro parco auto, dando valore a grandi brand del made in Italy ad altissima efficienza energetica e alle competenze del saper fare italiano" spiega Fürstenberg Fassio. "Il nostro impegno è di offrire veicoli iconici con caratteristiche di prestazioni, funzionalità, stile, comfort e autonomia elettrica capaci di integrarsi perfettamente alle esigenze di Banca Ifis. Come Stellantis sosteniamo l'ambiente e favoriamo un'economia decarbonizzata impegnando la nostra organizzazione a perseguire l'azzeramento del carbonio nei nostri prodotti e nel nostro impatto ambientale", commenta Elkann (ANSA).