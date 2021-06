Turismo: Garavaglia, la bici ha potenzialità enormi

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "La bici ha potenzialità enormi per il turismo italiano, per tutte le fasce d'età, grazie alle e-bike. E' una modalità per vivere il territorio, si può abbinare ad eccellenze come vino e food. Nel Pnrr ci sono fondi importanti per le ciclovie. Noi ci siamo". Lo ha detto stamani il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia (Lega), intervenendo in video al Bike Summit di Pescara. A un relatore del convegno, Gianluca Santilli di Bikeconomy, che faceva notare come il cicloturismo abbia in Italia un giro d'affari di neppure 5 miliardi di euro, contro i 20 della Germania e i 40 dell'intera Ue, il ministro ha risposto "per il turismo in bici c'è un margine di crescita enorme". (ANSA).