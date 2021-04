Nuovo tratto Ciclovia del Sole su ex-ferrovia Bologna-Verona

(ANSA) - BOLOGNA, 13 APR - Inaugurata a Crevalcore, nel Bolognese, la Ciclovia del Sole sull'ex ferrovia Bologna-Verona, da Mirandola a Sala Bolognese. Si tratta di 46 chilometri realizzati in due anni dalla Città metropolitana di Bologna, con un costo di 5 milioni, che attraversano 8 comuni: Mirandola, San Felice sul Panaro, Camposanto, Crevalcore, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese e Anzola dell'Emilia.



La Ciclovia del Sole, fa parte del grande itinerario ciclabile europeo Eurovelo7 Capo Nord-Malta e sarà di fatto percorribile da Bolzano a Bologna, mentre sono già finanziate e in parte realizzate alcune parti del tracciato Bologna-Firenze.



"E' un vero e proprio spettacolo, un gioiello - ha osservato Davide Cassani, Ct della Nazionale di Ciclismo e presidente dell'Apt Servizi dell'Emilia-Romagna - unirà il Polo Nord a Malta. Dal Brennero possiamo arrivare a Bologna: questi 46 chilometri sono fantastici, è veramente una ciclovia 3.0. Ci sono aree di sosta dove ci si può fermare, prendere un po' di acqua, caricare il telefonino, c'è il wi-fi, si può caricare la bicicletta elettrica. E' il turismo del futuro".



In questo modo, ha aggiunto Cassani "parliamo di sport, di salute, di turismo esperienziale, di cicloturismo. Nel 2019 il cicloturismo ha generato 4,5 miliardi dal cicloturismo e 3 miliardi arrivano da turisti stranieri. E' un turismo nuovo, lungimirante. Le piste ciclabili - ha concluso il Ct - sono fonte di turismo e, con l'arrivo dell'e-bike aperto a tutti. La bicicletta unisce, dobbiamo veramente sfruttare queste occasioni". (ANSA).