Rivoluzione verde per Ford. La casa automobilistica venderà solo auto elettriche in Europa e in Gran Bretagna entro il 2030: tutte le auto avranno l'opzione elettrica o ibrida entro il 2026, ed entro la fine del decennio le vetture vendute nel Vecchio Continente saranno elettriche. Ford è impegnata a investire 22 miliardi di dollari a livello globale per la tecnologia elettrica entro il 2025.