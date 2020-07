Voxan Motors, punta al record di velocità con Max Biaggi

(ANSA) - MILANO, 03 LUG - Voxan Motors insegue il record di velocità con una moto elettrica e punta su Max Biaggi. Il sei volte campione del mondo di motociclismo sarà infatti il pilota che nei prossimi giorni, in Bolivia, proverà a stabilire un nuovo record di velocità in sella all'avveniristica Voxan Wattman. Il modello, costruito appositamente per la 'missione' è il prodotto di un processo di sviluppo pionieristico. Il record era originariamente 327,6 km/h, poi però innalzato a 329 km/h da Ryuji Tsuruta, in sella a un MOBITEC EV-02A, nell'autunno del 2019. Questa variazione non ha però modificato i programmi di Voxan che puntava già ad un minimo di 330 km/h. Il motore della Wattman deriva direttamente dalla Formula E. (ANSA).