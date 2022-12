Mase, via libera a progetti per 14 miliardi nel 2022

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Ammonta a 14 miliardi e 151 milioni il valore dei progetti per infrastrutture approvati dalla commissione Via-Vas e Pnrr-Pniec del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica al 15 dicembre del 2022.



Complessivamente sono stati 66 i pareri positivi (43 Via-Vas e 23 Pnrr-Pniec) che riguardano opere energetiche, idriche, viarie e ferroviarie.



Più in particolare, i progetti approvati legati al Pnrr valgono complessivamente 8,9 miliardi di euro: fra questi 18 opere ferroviarie, 4 acquedotti e un metanodotto.



Sono invece 13 opere ferroviarie, 12 stradali e autostradali, 12 gasdotti/oleodotti, 4 elettrodotti e 2 acquedotti le opere su cui la Via-Vas ha dato parere positivo per complessivo di 5,2 miliardi.



La Via è la Valutazione di imbatto ambientale che dà il Ministero dell'Ambiente ai singoli progetti, la Vas è la Valutazione ambientale strategica che si dà ai piani e ai programmi. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è il piano, finanziato dalla Ue, per la ripresa dell'Italia dopo la pandemia. Il Pniec, Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, è il piano energetico dell'Italia.



"L'attività delle commissioni guidate da Massimiliano Atelli - commenta il ministro Gilberto Pichetto (FI) - rappresenta un tassello fondamentale per dare, in tempi finalmente brevi, il via libera ad opere che servono al paese e spesso bloccate da anni. Va dato merito alle commissioni di aver nel 2022 notevolmente accelerato gli iter autorizzativi, senza far mai venir meno il rigore e l'attenzione alle problematiche ambientali connesse ai progetti esaminati". (ANSA).