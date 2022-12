Brasile: Lula al lavoro per sbloccare l'accordo Ue-Mercosur

(ANSA) - BRASILIA, 15 DIC - Il presidente eletto del Brasile, Luiz Inácio Lula da Sllva, lavorerà per ricostruire le relazioni con l'Unione europea, ha annunciato il futuro ministro degli Esteri brasiliano, Mauro Vieira.



"Vogliamo avere un rapporto intenso, produttivo. ma anche equilibrato, sovrano, e sviluppare, nell'interesse nazionale, tutte le possibilità di cooperazione" con le principali potenze economiche mondiali, ha detto Vieira.



Per quanto riguarda l'Ue in particolare, Lula intende sancire l'accordo di libero scambio con il Mercosur, congelato da oltre due anni a causa, tra le altre ragioni, di disaccordi con la politica ambientale del presidente uscente, Jair Bolsonaro.



"Penso che ora ci sia un orizzonte migliore, tenendo conto della politica ambientale annunciata dal presidente Lula, che può sbloccare una serie di difficoltà", ha sottolineato il diplomatico.



Appena insediato al governo, Lula ha in programma di andare negli Stati Uniti e in Cina, ma visiterà anche l'Argentina per "ricostruire ponti con i nostri vicini sudamericani", ha affermato Vieira. In questo contesto, Lula il 24 gennaio sarà a Buenos Aires per il vertice della Comunità di Stati Latinoamericani e dei Caraibi (Celac). (ANSA).