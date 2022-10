Governo: Pichetto, su energia percorso nel solco di Draghi

"Con il giuramento davanti al Presidente della Repubblica Mattarella diventa operativo il mio mandato come Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. Le linee programmatiche che il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, illustrerà alle Camere nei prossimi giorni rappresenteranno su questo fronte la nostra bussola per il percorso che ci attende, nel solco di quanto fatto finora soprattutto in termini di energia dal Premier Draghi e dal Ministro Cingolani". Lo ha dichiarato in un comunicato il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto (FI).

E' arrivato e ripartito dal Quirinale con un'auto elettrica il neo-ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto (Forza Italia). "Non dichiaro niente, non dichiaro niente", ha risposto sorridendo ai giornalisti che lo aspettavano sulla piazza del Quirinale dopo il giuramento. Il ministro, protagonista ieri di un piccolo giallo sull'attribuzione dei dicasteri, è apparso soddisfatto e rilassato. Ha parlato sulla piazza con i membri del suo staff, poi è salito con la moglie Enza su una berlina Lexus elettrica grigio metallizzato. Domenica lo aspetta il primo Consiglio dei ministri. Lunedì andrà per la prima volta nel Ministero, con sede sulla Cristoforo Colombo. Il nome è ancora Ministero della Transizione ecologica, ma sarà cambiato a breve con un decreto.