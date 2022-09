Elezioni: Ecco,destra per gas-nucleare,sinistra rinnovabili

(ANSA) - ROMA, 02 SET - In materia di transizione ecologica, gli schieramenti che si presentano alle elezioni del 25 settembre sostengono due ricette diverse: chi propone la via del gas e nucleare all'interno di una revisione delle politiche europee (centro destra e terzo polo) e chi propone efficienza e rinnovabili come via maestra all'interno del quadro delle politiche europee (fronte progressista). Lo rivela Ecco, il think tank italiano indipendente per il clima, che ha analizzato le proposte di "politica del clima" dei programmi dai principali partiti. Sono stati presi in considerazione i programmi depositati da Verdi-SI, PD, +Europa, Movimento 5 Stelle, Azione-Italia Viva, Noi Moderati, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega.



"La politica ha dimostrato di aver colto la centralità dei temi climatici ed energetici per i cittadini, ma l'approccio a questi provvedimenti è ancora troppo settoriale - dichiara Luca Iacoboni, Responsabile dei Programmi Nazionali di Ecco -. Il clima non può essere un capitolo isolato di un programma elettorale, ma deve permeare tutta l'azione del futuro governo".



"Costo dell'energia, nucleare e politiche europee sono stati e saranno sempre più terreno di scontro tra i vari partiti, ma non sempre le posizioni vengono spiegate in riferimento agli obiettivi per il clima - dichiara Giulia Colafrancesco, Analista Governance di ECCO -. Anche per questo è fondamentale capire cosa c'è dietro agli slogan, quali sono le proposte concrete, la loro reale fattibilità e compatibilità con il clima, e come i leader intendono raggiungere gli obiettivi. Questa elezione è cruciale, ogni decisione presa nella prossima legislatura avrà conseguenze per decenni a venire". (ANSA).