Mef-Demanio, intesa per impianto solare su Palazzo Finanze

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Il ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio hanno sottoscritto una Convenzione per la realizzazione di un sistema integrato di pannelli fotovoltaici presso il Palazzo delle Finanze di via Venti Settembre a Roma.



L'energia pulita e sostenibile così prodotta, spiega la nota, consentirà di realizzare, all'avvio, una riduzione di almeno il 17% dell'energia elettrica prelevata dalla rete per la sede principale del Ministero, generando risparmi di spesa e favorendo un significativo abbattimento delle emissioni di anidride carbonica, stimabile in circa 780 tonnellate l'anno. La Convenzione prevede la possibilità di procedere a ulteriori evoluzioni e sviluppi per incrementare l'energia rinnovabile prodotta.



La realizzazione di un sistema fotovoltaico integrato presso il Palazzo delle Finanze costituisce il primo caso di applicazione, tra le Pubbliche Amministrazioni centrali, della norma introdotta con il D.L. "Energia" n. 17 del 2022, che permette l'installazione di impianti solari senza la necessità di acquisire permessi, autorizzazioni o atti di assenso preventivi. E' quindi un progetto progetto pilota, volto a individuare best practice replicabili al fine di accelerare il processo di trasformazione in chiave di sostenibilità ambientale e tecnologica degli edifici pubblici. (ANSA).