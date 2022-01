Scholz, il G7 diventi leader nella protezione del clima

(ANSA) - BERLINO, 19 GEN - "Vogliamo usare la presidenza tedesca del G7 per fare in modo che questo diventi il perno di un club internazionale per il clima". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Davos.



"Non vogliamo nulla di meno che un cambio di paradigma nella politica internazionale sul clima, facendo in modo che non si debbano aspettare i più lenti, ma dare il buon esempio e andare avanti", ha spiegato.



"La Germania vuole giocare un ruolo di primo piano in questa svolta" sulla protezione del clima ha aggiunto Scholz. "Abbiamo spiegato le vele, e vogliamo un nuovo inizio pieno di progressi.



Entro il 2030, l'80% della nostra energia in Germania proverrà da fonti rinnovabili", ha affermato. "La crisi del clima - per Scholz - è un chiaro risultato della cultura del progresso del passato". (ANSA).