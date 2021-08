Festambiente, la festa di Legambiente dal 18 al 22 agosto

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Dal 18 al 22 agosto, a Rispescia (Grosseto) torna Festambiente, la storica manifestazione nazionale di Legambiente che ogni anno ha luogo in Maremma.



Quattro i Ministri presenti: Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica all'inaugurazione il 18 agosto, Andrea Orlando, Ministro del lavoro, il 19 agosto e Stefano Patuanelli, Ministro delle politiche agricole, il 21 agosto.



Tra i partecipanti anche: Luigi Ciotti, presidente di Libera, il 19 agosto; lo scrittore e giurista Giovanni Maria Flick e l'europarlamentare Simona Bonafè il 20 agosto; il vicedirettore generale FAO, Maurizio Martina e l'eurodeputato Massimiliano Smeriglio il 22 agosto.



E poi, Rossella Muroni, vicepresidente della Commissione ambiente della Camera dei Deputati, Pietro Girotto, presidente della Commissione Turismo del Senato, Maria Alessandra Gallone, segretaria della Commissione ambiente del senato, Alessandro Bratti, direttore generale ISPRA, Giampiero Sammuri, presidente nazionale Federparchi.



Tra le novità l'appuntamento quotidiano alle 22.30 con la proiezione in virtual reality di Segnale d'allarme di Elio Germano e Omar Rashid.



Non mancheranno dibattiti e momenti di approfondimento, gli spazi dedicati all'agroecologia, al cibo sano e bio con i principali protagonisti delle imprese agricole impegnate per la tutela ambientale, l'economia circolare con protagonisti dell'industria che punta alla sostenibilità, i parchi e la tutela della biodiversità, la mobilità sostenibile e l'ecoturismo, gli eventi sostenibili.



L''edizione 2021 sarà all'insegna degli intrattenimenti musicali di band nei vari spazi ristorativi della festa. Tornano anche l'area dedicata interamente a ragazzi e famiglie, lo sport, l'eco-piscina, il kayak, il sup, il mini-golf, il basket, il calcetto, le escursioni, i laboratori scientifici all'insegna dell'ecologia e dell'innovazione tecnologica, l'educazione ambientale e naturalistica e giochi all'aria aperta. (ANSA).