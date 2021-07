G20 Ambiente: approvato il documento, riconosce la visione dell'Italia

"Dopo mesi di preparazione, settimane di negoziato e una no stop di due giorni, è stato approvato il comunicato G20 Ambiente, il primo della due giorni napoletana". Lo scrive il ministero della Transizione ecologica in un comunicato. "Grande gioia da parte di tutti i delegati dei venti e più Paesi che hanno preso parte ai lavori nella cornice di Palazzo Reale e da remoto - aggiunge la nota -. Grande soddisfazione del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, che ha ringraziato personalmente tutti, negoziatori, esperti, tecnici e ha dato l'annuncio durante la plenaria conclusiva della giornata".

Il comunicato finale della prima giornata del G20 Ambiente di Napoli "è particolarmente ambizioso e individua 10 linee di intervento che riflettono la visione del Pnrr italiano: soluzioni naturali per il clima, lotta al degrado del suolo, sicurezza alimentare, uso sostenibile dell'acqua, tutela degli oceani, lotta alla plastica in mare, uso sostenibile e circolare delle risorse, città sostenibili, educazione, finanza verde. E' la prima volta che queste categorie vengono riconosciute dal G20 e diventano vincolanti" ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in conferenza stampa.