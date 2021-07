Cingolani, al G20 Ambiente carbon tax, innovazione e aiuti

Al G20 dell'Ambiente che si terrà a Napoli il 22 e 23 luglio al Palazzo Reale i temi sul tavolo saranno "la sostenibilità e l'equità in base ai costi dell'anidride carbonica e le 'nature based solutions'. Noi solleveremo la questione dell'importanza dell'innnovazione per l'ambiente e il supporto ai paesi più vulnerabili". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a margine della presentazione stamani al Mite della canzone di Lorenzo Baglioni "La raccolta differenziata".



Sui dossier del vertice, ha aggiunto il ministro, "stanno lavorando tutti i team, giorno e notte. Sono questioni molto difficili, abbastanza divisive. Sono tutte nazioni che hanno realtà di partenza completamente diverse. Mettere d'accordo tanti paesi così diversi non è una cosa semplice. Di solito si trova una convergenza negli ultimi giorni".