Rifiuti: Cingolani, serve Piano speciale per regioni indietro

"Soffriamo di un divario tra regioni. Credo sarebbe molto interessante fare un grande progetto strategico per le due tre regioni che al momento sono molto indietro". Così il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani intervenendo alla presentazione dei rapporti Anci-Conai sui rifiuti dedicati alla raccolta differenziata e al riciclo. E' necessario - continua Cingolani - uno "sforzo molto grande per le regioni rimaste indietro", e "se non lo facciamo ora non lo facciamo più. Serve un Piano speciale e strategico". Poi l'invito a metterlo a punto insieme: "Credo si possa fare a quattro mani".