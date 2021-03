Clima: De Castro, accordo entro maggio su una Pac più verde

(ANSA) - BRUXELLES, 31 MAR - "L'accordo che si profila sulla Pac è di gran lunga migliore dal punto di vista ambientale rispetto alla proposta presentata dalla Commissione nel 2018".



Così l'eurodeputato del Pd Paolo De Castro interviene nel dibattito sulla riforma della Politica agricola comune, dopo che ieri il movimento Fridays For Future guidato da Greta Thunberg ha chiesto nuovamente al vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans di azzerare i lavori sulla riforma e ripartire da capo.



"Il negoziato non ha ancora toccato la nuova 'architettura verde' della Pac - dice all'ANSA il coordinatore agricoltura degli S&D all'Europarlamento -, ma i primi segnali sono positivi e risultati importanti per l'Italia sono già arrivati con il via libera alla programmazione produttiva per tutte le Dop e Igp, vino incluso".



"Sono fiducioso in un accordo sotto presidenza portoghese - conclude De Castro -. La nostra priorità come gruppo politico resta di affiancare alla condizionalità ambientale degli aiuti quella sociale, vincolando il sostegno Pac al rispetto dei diritti dei lavoratori". (ANSA).