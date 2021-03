Recovery: Cingolani, iniziato aggiornamento Piano energia

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Sul Pniec (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, n.d.r.) ieri mattina c'è stata la prima riunione operativa, che ha coinvolto tutti i soggetti interessati. Abbiamo fatto un punto molto operativo sull'aggiornamento del piano, numeri alla mano". Lo ha detto stamani il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo alla presentazione delle proposte di Legambiente per il Recovery Plan.



"Abbiamo guardato i numeri in relazione ai nuovi parametri Ue - ha spiegato ancora Cingolani -. Non possiamo presentare un Recovery Fund con un Pniec che si riferisce a dati 2018.



Scriveremo sul Recovery che stiamo aggiornando il piano energia, in modo da arrivare in tempi rapidi al documento aggiornato. Ho chiesto una profonda semplificazione sulla scrittura, che sia un po' più chiaro anche ad un lettore non esperto". (ANSA).