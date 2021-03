Recovery: Cingolani,in 3 settimane istruito 50% progetti eco

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Nell'arco delle ultime tre settimane, circa il 50% dei progetti 'green' del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza, n.d.r.) sono stati istruiti dal Ministero della Transizione ecologica e da altri Ministeri".



Lo ha detto il ministro, Roberto Cingolani, in audizione sul Pnrr davanti alle Commissioni Bilancio e Politiche Ue del Senato.



"Queste tre settimane di attività del Ministero - ha proseguito Cingolani - sono servite a fare un lavoro di analisi, razionalizzazione, accorpamento, ristrutturazione in parte e aggiunte del piano esistente, in direzione di quanto indicato dalla Commissione europea. Mancano poco meno di 7 settimane alla consegna alla Ue, il 30 aprile. Non abbiamo molto tempo, ma vi assicuro che il lavoro con gli altri Ministeri è fatto a ritmi molto elevati e con molta passione".



Il Pnrr secondo Cingolani si muove su 4 filoni: "Agricoltura sostenibile ed economia circolare; rinnovabili, idrogeno e mobilità sostenibile; efficienza energetica e riqualificazione degli edifici; tutela del territorio e della risorsa idrica".



Fra gli obiettivi (richiesti anche dalla Ue) ci sono la semplificazione degli iter autorizzativi degli impianti rinnovabili (oggi dai 4 ai 5 anni); il "green procurement", cioè la capacità di individuare la sostenibilità di un progetto; una governance efficace dell'efficientamento energetico; l'accelerazione degli interventi sul dissesto idrogeologico; lo sblocco degli strumenti di gestione dei rifiuti per ridurre il conferimento in discarica.



Sulle rinnovabili il target è quello fissato dalla Ue, il 72% al 2030 ("un'impresa epica", l'ha definita Cingolani). Il ministro punta anche a potenziare la ricerca e la produzione in Italia di tecnologie per la decarbonizzazione (per non dover dipendere dall'estero in questo settore strategico) e a rendere più sostenibile la filiera agroalimentare.