Cingolani, bisogna aggiornare il Piano energetico nazionale

"Al più presto bisognerà aggiornare il piano energetico nazionale, il Pniec, che non è più in linea con i progetti del Pnrr (Piano nazionale di ripresa a resilienza, n.d.r). Non ha senso avere un piano energetico che non è allineato col Pnrr. Appena possibile ci metteremo mano".



Lo ha detto stamani il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, presentando in teleconferenza le linee guida del suo ministero alle Commissioni Ambiente e Attività produttive di Camera e Senato.